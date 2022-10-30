İçişleri Bakanlığı sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısını açıkladı

Bu yıl sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artış gösterdiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022 yılının başından günümüze kadarki süreçte sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 97 bin 448’e ulaştığını aktardı.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerde yüzde 206, Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerde yüzde 28 ve diğer uyruklu kaçak göçmelerde ise yüzde 180 artış gözlendiği bildirildi. Ayrıca 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 422 bin 957’ye ulaştığı ifade edildi.

2022 yılında 242 bin 525 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi. Yine kaçak göçmenler ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar doğrultusunda yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91’lik bir artışla 197 bin 175 kaçak göçmen yakalandığı aktarıldı. (AA)