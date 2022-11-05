Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 15.20'de, Muğla Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 15.20'de, Muğla Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.