Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."