Efsane futbolcu Cevad Prekazi yaşamını yitirdi

Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Futbola başladığı ve uzun yıllar oynadığı Partizan Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.

Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.

Partizan'dan Galatasaray'a bir efsane

Arnavut asıllı futbolcu Prekazi, 1957’de Tito Yugoslavyası'nda, Kosova’nın Mitroviça kentinde doğdu. Uzun yıllar boyunca ünlü Partizan takımında oynadıktan sonra 1985’te Galatasaray’a geldi. Burada da büyük başarılara imza atan Prekazi, futbolla ilgisi olsun olmasın, Türkiye’de çok sayıda insan tarafından uzun yıllar boyunca büyük bir ilgiyle izlendi.

Onur Bayrakçeken tarafından kaleme alınan nehir söyleşi niteliğindeki “Prekazi: Vurdu, Gol Oldu!” adlı çalışma 2019’da Mylos Kitap tarafından yayımlandı. Kitapta Cevad Prekazi’nin Mitroviça’da bir işçi ailesinde başlayıp, Partizan takımından Galatasaray’a uzanan öyküsü anlatıldı.

Aynı yıl soL’dan Hatice İkinci’ye konuşan Prekazi, kapitalizmin bir hırsızlık düzeni olduğunu, Yugoslavya'nın sosyalist bir ülke olduğu için NATO tarafından bombalandığını belirtmiş ve giderek sıkışan bu düzenin bir yerde patlayacağını düşündüğünü dile getirmişti.

Sosyalist bir ülkede doğup büyümenin kişiliğini nasıl şekillendirildiği sorulduğunda Prekazi kapitalist dünyaya ait bazı şeyleri ilk kez Türkiye’de gördüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

‘İşçi ne demek ki, ne farkı var senden’

Birçok insan beni ters bulur. Fakat ters falan değilim ben, doğduğumdan beri böyleyim. Kavgacı değildim ama şimdi tam Türkçe kelimeyi de bulamıyorum ama hep, herkes birbirine yardım etsin isterdim. Çünkü görüyorsunuz dünyada neler neler oluyor. Ben ilk defa Türkiye’de gördüm bazı şeyleri. Galatasaray tesislerinde neler yapılıyordu çalışanlara; kaba saba seslenirlerdi, 'getir bunu’” ‘götür onu’. ‘Neden böyle yapıyorsunuz’ diye sorardım. ‘Ne demek o, o işçidir’ derlerdi. ‘İşçi ne demek ki, ne farkı var senden’ derdim, bakarlardı öyle. Sen futbolcuysan ne olmuş.”

Prekazi Belgrad’da verdiği söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Kalbim hep sol tarafta’

Doğduğumdan beri herhalde hep böyleydim ben. Hem solak, hem sol el, hem kalbim hep sol tarafta. Böyle bir dünya istiyordum. Bizim istediğimiz gibi bir dünya olsaydı, insanların yüzde yetmişi, yüzde sekseni çok mutlu olabilirdi. Dünyanın her yeri böyle olsaydı, niye olmasın ki; okul bedava, hastane bedava, kim istemez bunu. Herkes bir yol seçiyor, zaten hayat bir seçimdir. Hayatım boyunca hep böyle olup, hep bunları savunacağım. İnsanlar aynı değil tabi, bazıları istiyor çok zengin olayım. Bir odada yatıyorsun, bir banyoya kullanıyorsun, bir mutfağa giriyorsun, salonda oturuyorsun. Yeterlidir bunlar insana.”

‘Devrimler yine olacak’

Dünyayı kaç kişi yönetiyor, belki yüz kişi belki iki yüz kişi, büyük firmalar, IMF, Dünya Bankası… Bunlar, ne isterlerse yapıyorlar, böyle gitmez bu ya. Bu kapitalizm hırsızlık düzenidir. Zenginler daha zengin olur, fakirler daha fakir olur. Çok büyük bir yoksulluk var dünyada, fakirleşme her yerde, işte kapitalizm budur. Birkaç aile zengin olsun da ötekiler ölse de olur. Bu kadar fazlası da olmaz, bu bir yerde patlayacak. İyice sıkışacak ve bir yerlerde patlayacak bu düzen. Devrimler yine olacak. Olması lazım, başka türlü de gitmez bu. İnşallah gençler yetişecekler ve insan için normal olan bir hayatı kuracaklar.”

‘Kara para aklanıyor futbol üzerinden’

Futbol döndü paraya, her şey para. Futbol zevki kayboldu bana göre. Eskiden fakirler oynardı futbolu, zenginler seyrederdi, şimdi sadece zenginler oynuyor. Futbolda öyle büyük paralar dönüyor ki artık bir oyun olmaktan çıktı, büyük bir iş oldu. Kara para aklanıyor futbol üzerinden, bir sürü üçkağıt yapılıyor. Futbol gelişiyor mu sanıyorsunuz, nerde? UEFA ve FIFA, dünyanın en büyük örgütlerindendir bunlar. Çok büyük paralar birikiyor buralarda, vergi de ödemiyorlar. Milyarlar kazanılıyor buralarda. Futbolcular da hemen büyük paralar kazanmayı istiyor, birçoğu futbolu da sevmiyor. İzleyen insanlar nasıl zevk alsın bundan?"

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