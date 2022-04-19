Efes Selçuk'ta JES'e karşı direnen köylüler kazandı

İzmir'de Efes Selçuk’un Havutçulu Köyü’nde yapılmak istenen jeotermal kaynak arama projesine (JES) karşı sivil toplum örgütleri, belediye ve köylülerin gösterdiği direnişte, yerel mahkeme ÇED olumlu raporunu iptal etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, karar sonrası Havutçulu’da projeye karşı mücadele yürüten köylülerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Ceritoğlu Sengel, "Bundan 2 yıl önce Havutçulu halkıyla birlikte başlamış olduğumuz ‘JES istemiyoruz’ mücadelemiz bugün itibariyle ilk derece mahkemesinden almış olduğumuz tebligat dahilinde olumlu sonuçlanmıştır. Bu sayede JES'lere ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED raporunun olumlu olması reddedilmiştir" dedi.

"Çok net bir şekilde bu projenin hayata geçmesi halinde tarım arazilerinin zarar göreceği, incirlerin, zeytinlerin ve toprağın zarar göreceğine karar verildi" diyen Selçuk Belediye Başkanı, "Efes Selçuk Belediyesi açmış olduğu davayı kazandı. Bu mücadelenin kazanılmasında en büyük etken de sizin o gün burada eylem yapıp o toplantının yapılmasına izin vermediğiniz sonrasında da bizimle birlikte direnmenizin sonucudur" şeklinde konuştu. (ANKA)