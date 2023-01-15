Efes Antik Kenti'nin olduğu bölgede inşaat: '3 bin 500 metrekare kapalı alan nasıl yapılır'

Efes Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından antik tiyatronun tam karşısında daha önce jandarma noktası olarak kullanılan alana ticari işletmeler, kafeterya ve yeni nesil teknoloji müzesi için inşaata başlanıldı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alandaki ağaçların kesilerek 3 bin 500 metrekarelik kapalı alan oluşturulacağını söyledi. Sengel, “Efes'in göbeğine, antik tiyatronun karşısına, jandarmanın çıktığı yere 4 bin metrekarelik boş alana ağaçları da keserek, 321 metrekaresi ticari perakende alanı, 400 metrekaresi kafeterya mıdır, restoran mıdır belli olmayan 3 bin 500 metrekare kapalı alan nasıl yapılır” diye tepki gösterdi.

Ceritoğlu Sengel şunları dile getirdi:

“Söz konusu proje, dijital müze, ticari alan ve kafeterya alanını içerecek şeklinde gündeme geldi. Efes Selçuk turizmine katkı sağlayabilecek dijital müze gibi projeleri usulüne ve yasalara uygun olarak, yerel ekonomimize zarar vermeyecek şekilde olduğu sürece faydalı görürüz. Fakat zarar verecek bir projeyi onaylamamız mümkün değil.”