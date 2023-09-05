Edirne'de ulaşıma yüzde 40 zam

Edirne Belediye Meclisi’nin bugün yapılan olağan toplantısında kentte minibüs, taksi, servis ücretlerine zam talebi ve ETUS’a gelir desteğinin arttırılması görüşülerek karara bağlandı.

Edirne Belediye Meclisi’nin aldığı kararla T, M, S plaka taşıma ücretleri 40 oranında zamlandı. Zamla birlikte ETUS şehir içi toplu ulaşım ücreti öğrenci 11 lira 90 kuruşa, sivil ise 16 lira 80 kuruşa yükseldi. Edirne Belediyesi’nin ETUS’a gelir desteği ise araç başına 8 bin 100 olarak karara bağlandı. Yüzde 40 zamla taksi açılış ücreti 28 liraya, indi bindi ücreti ise 60 liraya yükseldi. (ANKA)