Edirne'de toplu taşımaya zam

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine zam yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla kent kartla sivil biniş 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa, öğrenci 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, 7 lira olan nakit biniş ise 8 lira 75 kuruşa yükseldi.

Geçen Nisan ayında da kent kartla sivil biniş 4 lira 35 kuruştan 5 lira 50 kuruşa, öğrenci 3 liradan 3 lira 80 kuruşa, 5 lira olan nakit binişler ise 7 liraya yükselmişti. (ANKA)