Bir şehirde daha toplu ulaşıma zam

Kayseri'de toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam bilet 6,50 TL, indirimli bilet ise 3,25TL olarak belirlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) yapılan zam açıklamasına göre, yenilenen ulaşım tarifesi 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemeye göre ücret tarifeleri:

“Tam bilet: 6,50 TL, indirimli bilet: 3,25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 330 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 155 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların Tam Tarifesi: 5,45 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların İndirimli Öğrenci Tarifesi: 2,90 TL” İHA