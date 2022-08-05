Bir şehirde daha toplu ulaşıma zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam yapıldı.

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Kayseri'de toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam bilet 6,50 TL, indirimli bilet ise 3,25TL olarak belirlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) yapılan zam açıklamasına göre, yenilenen ulaşım tarifesi 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemeye göre ücret tarifeleri:

“Tam bilet: 6,50 TL, indirimli bilet: 3,25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 330 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 155 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların Tam Tarifesi: 5,45 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların İndirimli Öğrenci Tarifesi: 2,90 TL” İHA

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