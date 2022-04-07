Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı

Edirne merkeze bağlı Hasanağa köyü yakınlarında, özel bir şirkete ait şantiyede asfalt yapımında kullanılan fuel oil havuzunun patlaması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen ziftin depolandığı havuzun duvarı yıkılmış, tarım arazileri ziftle kaplanmıştı.

Ziftin depolandığı havuzun duvarının paramparça olduğu görülürken, dere kenarına ve tarım arazilerine yayılan kimyasal madde iş makineleri yardımıyla temizlenmeye çalışıldı. Tarım arazilerinde donan ve sertleşen zift kamyonlara yüklendi.

ÇED raporu yokmuş!

Çevre kirliliğine neden olan tesis ile ilgili yapılan incelemede Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Tesisin ÇED raporu olmaksızın faaliyete başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, idari süreç başlattıklarını söyledi.

Öztürk, bölgede incelemelerin devam ettiğini belirtti. (İHA)