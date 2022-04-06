Duvar çöktü, 2 bin ton asfalt malzemesi tarlalara yayıldı

Edirne merkeze bağlı Hasanağa köyü yakınlarında, Lalapaşa yolu üzerinde bulunan özel bir şirkete ait asfalt şantiyesinde karayolları ve belediyeye ait yolların yapımı için asfalt üreten şantiyenin bitüm depolama havuzunun duvarı aşırı yüke dayanamayarak çöktü.

Duvarın çökmesiyle 2 bin ton kadar olduğu tahmin edilen bitüm, çevredeki tarlalara ve yanında bulunan kuru bir dere yatağına doldu. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde alanı etkileyen bitümün daha fazla yayılmaması için iş makineleriyle dere yatağı ve şantiye çıkışına toprakla dolgu yapılarak set çekildi.

Olayın duyulmasının ardından jandarma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkileri ile Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri alana geldi. Şantiyedeki bitüm havuzunun duvarının aşırı yüke dayanamayarak güney cephesinden çöktüğü, çevreye yayılan bitüm nedeniyle ekili arazilerin zarar gördüğü öğrenildi.

Bitümün rafineri fiyatının ton başına 9 bin 300 TL olduğu, tarlalara yayılan bitümün toplam tutarının 20 milyon lirayı bulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)