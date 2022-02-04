Edirne'de Adalet Anıtı'nı ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ni ateşe veren 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve Savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir."

Ne olmuştu?

Saat 00:10 civarında gerçekleşen saldırıda, Adalet Heykeli'nin yandığını gören vatandaşların itfaiye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.