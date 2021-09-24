Edirne'de 8 köyde 'mavi dil' karantinası

Edirne’nin bir köyünde besiciler, küçükbaş ve büyükbaşlara kan emen sineklerden bulaştığı belirtilen viral enfeksiyöz hastalık olan "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ekipler, hayvanlardan örnekler aldıktan sonra aşı ve tedavi çalışmasına başladı. Çalışmalar devam ederken, "mavi dil" hastalığı belirlenen köyler ile birlikte çevredeki 10 kilometrelik alan içinde bulunan 8 köyde karantina başlatıldı.

DHA'nın haberine göre karantina Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Ayrıca, Üyüklütatar, Azatlı, Orhaniye, Abalar, Karakasım, Elçili, Doyran, Tayakadın köylerine de hayvan giriş çıkışları durduruldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın zaman zaman hayvanlar üzerinde görüldüğünü belirterek, kontrol altına alındığını açıkladı.