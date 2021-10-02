Edirne Valiliği'nden dinlenme tesislerine göçmen talimatı: 'Jiletli tel çekin'

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine, "Göçmenler TIR’ların brandalarını kesip içine saklanarak yurtdışına kaçıyor. Bu da TIR akışını yavaşlatıyor, ihracatımız zora giriyor. Tesislerin etrafını 2,5 metrelik beton duvar ve jiletli telle kapatın" talimatı verdi. Tesislere 1 Ocak’a kadar süre tanındı.

Hürriyet'in haberine göre, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine bir yazı gönderildi. Yazıda şöyle denildi:

"Yurtdışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor."

'Yüksekliği 2,5 metre olsun'

Yazının devamında tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi:

"Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2,5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor."