Edi Rama: İngiltere'deki göç krizinin suçlusu Arnavutlar değil

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İngiliz hükümetinin "siyasal başarısızlıklarına bahane bulmak" için Arnavut göçmenleri kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Manş Denizi'nden tekneyle geçen göçmenleri hedef alırken son demeçlerinde özellikle Arnavutları suçlamaya başlamıştı. İngiltere'nin Göç Bakanı Robert Jenrick'se, Arnavutların sınır dışı etme girişimlerini geciktirmek için insan kaçakçılığına ilişkin Modern Kölelik Yasası'nı "kötüye kullandığını" iddia etti.

Edi Rama, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "İngiltere'nin suç ve sınır sorunlarının nedeni olarak Arnavutları (bazılarının Brexit için çabalarken utanç verici bir şekilde yaptığı gibi) hedef alma retoriği kolay geliyor, ancak katı gerçeği görmezden geliyor." dedi.

Rama, "Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar beklemek deliliktir (Einstein'a sorun!)." ifadelerini kullandı. Rama ayrıca İngiltere'ye yerleşen 140 bin Arnavut'un yüzde 70'inin daha öncesinde İtalya ve Yunanistan'da ikâmet ettiğini ekledi. Arnavutluk Başbakanı şu ifadeleri kullandı:

"Bunların bin 200'ü iş adamı. Birleşik Krallık'taki Arnavutlar çok çalışıyor ve vergi ödüyor. Birleşik Krallık, her milletten suç çeteleriyle savaşmalı ve siyasal başarısızlıklarını mazur göstermek için Arnavutlara karşı ayrımcılık yapmayı bırakmalı."

Arnavutluk'un bir NATO ülkesi olduğunu ve şu anda "güvenli bir ülke" olmasının yanı sıra AB üyeliği için müzakereler yürüttüğünü belirten Rama, Almanya'nın benzer bir sorunu olduğunda "kendi sistemlerini sıkılaştırdığını, masumları cezalandırmakla sonuçlanan bir suç söylemiyle yanıt vermediğini - İngiltere'nin de aynı şeyi yapabileceğini ve yapması gerektiğini" söyledi.