İngiltere'de Sunak hükümetinin göçmen politikası tartışılıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiliz parlamentosunda haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katıldı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın "göçmenlik sisteminin bozulmuş" olduğuna ilişkin ifadelerini hatırlatarak 12 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Partinin başkanı Sunak'a "sistemi kimin bozduğu" sorusunu yöneltti.

Sunak, hükümetin Brexit'i hayata geçirdiğini, ayrıca serbest dolaşımı sona erdirmeyi içeren göç konusundaki siciline bakılması gerektiğini belirterek muhalefeti göçle mücadelede herhangi bir plana sahip olmamakla suçladı.

"İnsanlar haklı olarak sınırlarımızda göçü kontrol altına aldığımızı görmek istiyor" diyen Sunak, muhalefet partisinin ise sorunun çözümü için her türlü tedbire karşı oy kullandığını söyledi.

Starmer ise hükümetin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına karşı olduklarını çünkü bu planın işlemediğini dile getirdi. Keir Starmer, "Plan, vergi mükellefine 114 milyon sterline mal oldu. Bu rakam artmaya devam ediyor ama Ruanda'ya gönderilen kişi sayısı sıfır" ifadelerini kullandı.

'İskoç halkı İngiliz kolonisinde rehine mi?' sorusu

Oturumda söz alan İskoç milletvekili Neale Hanvey de İskoç enerji kaynaklarının son 9 ayda hazineye yaklaşık 8 milyar sterlin sağladığını belirtti.

Hanvey, "Başbakan, İskoçya'nın 2014'te iddia edildiği gibi gönüllü ve saygılı bir eşitler birliğinde olduğunu söyleyebilir mi? Yoksa bölgesel bir İngiliz kolonisinde rehine miyiz?" sorusunu yöneltti.

Milletvekilinin sorusunun ardından söz alan Sunak, İskoç şirketlerinin hükümetin tam desteğini alacağını öne sürdü.