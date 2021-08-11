Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınanlardan Yusuf Güzelyurt'un ardından Mehmet A. da tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Mehmet .A ile Aşkın K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Yusuf G. sabah saatlerinde tutuklanmıştı.