Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıyla suçlanan Yusuf Güzelyurt'un mesajlamaları ortaya çıktı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Güzelyurt'un telefonunda mesajlar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Yusuf Güzelyurt'un incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya 'İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü 'Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu' ifadelerini kullanmıştı.

Diğer şüpheliler Mehmet A. ve Aşkın K. ise yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabıkaları kabarık

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf Güzelyurt'un sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Güzelyurt'un 'Huzur ve sükun bozma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Görevi kötüye kullanma', 'İftira', 'Dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Mehmet A.'nın ise 'Güveni kötüye kullanma', 'Mühür bozma', 'Yaralama', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.