Eda Nur Kaplan davası görüldü: Sanıkların tutukluluğuna devam kararı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davaya devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu’nun yanı sıra Kaplan’ın annesi, kardeşi ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Eda Nur Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında şikayette bulunmuş, şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.

Suçlu olmadığını öne süren Arduçoğlu, beraatini talep etti. Sanık Güzelyurt ise “Kamera kayırlarında da her şey ortada hepsinde Eda Nur Kaplan kendinde. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok. Mağdur o gün her şeyi hatırlıyor sonradan hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Sanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme, Eda Nur’un ablası Güler Kaplan’ın olayın yaşandığı gün eğlence mekanında çektiği videonun dosyaya dahil edilmesine, cep telefonunun bilir kişi tarafından incelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. (İHA)