Eda Ece'den eleştiriler sonrası ilk açıklama

Katıldığı ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" sözleri tepki konusu olan oyuncu Eda Ece'den yeni açıklama geldi. Ece, açıklamasında "Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana 'bunu da yapamazsın' diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım" dedi.

Ece sözlerine şöyle devam etti:

"Tek üzüldüğüm konu insanların acısını tiye almışım gibi gösterilmek. Benim içimi Allah biliyor. Ben kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. 'Iban at da yardımlarını geri gönderelim' diyorlar. Ne alakası var ben yardımın lafını mı ettim? Ben bu konuda espri yapmadım ki zaten. Hiçbir zaman da yapmam. Ben sizden daha hassasım, bu konuyla ilgili sarsıldım. Elinden geleni hala yapan bir insanım, hepinizin yaptığı gibi."

Ece törende ne demişti?

"Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum."