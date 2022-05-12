Eczacılar: Dayanacak gücümüz kalmadı, bıçak kemiğe dayandı

İstanbul Eczacı Odası, "14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü" öncesi, talep ve şikayetlerini ortaya koymak için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin karşısındaki Efeoğlu Eczanesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını Oda Başkanı Pınar Özcan yaptı. Açıklamada, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin eczaneleri iflasa sürüklediğine işaret edildi. ANKA'nın haberine göre 100 bine yakın çalışanıyla her gün 1,5 milyon civarında insana hizmet veren 27 bin eczanenin bugünkü ekonomik koşullarda yaşamasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"14 Mayıs 2022 tarihine 2 gün kala maalesef dağ gibi sorunlarımızı haykırmak için, artık dayanacak gücümüz kalmadığı için bugün karşınızdayız. Mesleğe adımını attığı ilk andan itibaren insanı önceleyen, toplumla iç içe, halk sağlığı için savaşan tüm meslektaşlarımızın sesini duyurmak için karşınızdayız. Pandeminin 793’üncü günü olan bugüne dek, can veren meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için buradayız. Sağlık sisteminin hem maddi hem manevi yükünü her gün sırtında taşıyan eczacılarımız için artık bıçağın kemiğe dayandığı yer çoktan aşılmış durumdadır. İlaca ve tedaviye ulaşımda kilit noktada olan biz eczacıların yüksek fedakarlıklarıyla bugüne dek gelen ilaç hizmetinde yaşanan sorunlar, artık altından kalkamadığımız hale gelmiş durumdadır.

'Pek çok ilaç hâlâ piyasa yok'

Euro kuru nedeniyle ülkemizde pek çok ilaçta, hala piyasada bulunamama sıkıntısı yaşanıyor. Maliyetlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle, pek çok ilaç firması ürettikleri veya ithal ettikleri ilaçları ülkemize ya hiç getirmiyorlar ya da o ilaçları kullanmak zorunda olan hastaların ihtiyacını asla karşılamayan miktarlarda piyasaya veriyorlar. Biz bütün bunları söylerken bizi dinlemiyorsunuz, bu yüzden şubat ayında yaptığınız zamdan 2 ay sonra 508 kalem ilaca tekrar zam yapmak zorunda kaldınız. Sayın Bakan, eğer biz eczacılar 'İlaç yok' diyorsak yoktur. Yine pek çok ilaçta, üretici firmalar devlete yapmayı taahhüt ettikleri indirimi uygulamaktan vazgeçiyor, bu yük ekstra bir ödeme olarak yine hastanın sırtına yükleniyor. Ve bu ilaçların sayısı gün geçtikçe artıyor. Her geçen gün hastanın ilacını alabilmek için ödemek zorunda kaldığı rakam artıyor.

Bugün eczacılarımızın yarısından fazlası eczanelerini ayakta tutabilmek için kredi-borç sarmalına hapsolmuştur. Bu duruma ek olarak elektrik, personel maaşları, kira gibi tüm giderlerde enflasyon nedeniyle yaşanan korkunç artışlar, vatandaşlarımızın ulaşabildiği en yakın ve güvenilir sağlık kuruluşu olan eczanelerimizi silindir gibi ezmektedir. Bu gidişle çok değil önümüzdeki aylardan itibaren eczanelerimiz birer birer kapanmak zorunda kalacaktır.

Yıllardır ısrarla çözüm önerilerimizi dile getirmemize rağmen, gerekli düzenlemeler yapılmayarak bugün halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar doğuran İlaç Fiyat Kararnamesi yeniden düzenlenmelidir. 100 bine yakın çalışanı ile her gün 1,5 milyon civarında vatandaşımıza hizmet veren 27 bin eczanemizin bugünkü ekonomik koşullarda yaşama şansı kalmamıştır. Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz demeden canı pahasına görevini yapan meslektaşlarımızın haklarını teslim etmenin zamanı çoktan gelmiştir. Yarın değil bugün. Sonra değil şimdi."

Eczacıların talepleriyse şöyle: