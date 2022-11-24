Eczacıbaşı'na yanıt: 'Gülüşümüzden korkacaksınız!'

Patronların Ensesindeyiz, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın "Asık suratla çalışma ortamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Gülmeyen insanlarla çalışmak istemiyorum" sözlerine dair açıklamada bulundu.

Patronların Ensesindeyiz'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekçiler her gün hayat pahalılığı, işsizlik, baskı ve sömürüyle karşı karşıya. Ama patronlar bizden gülmemizi bekliyor!

Merak etmeyin, bu düzeni değiştirip emekçilerin refah içinde yaşayacağı bir ülke kurduğumuz zaman, gülüşümüzden korkacaksınız!"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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