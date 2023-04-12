Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Eşleşmedeki ilk maçı VakıfBank'ın sahasında 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, final yolunda avantajlı konumda bulunuyor.
2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.