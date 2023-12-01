Ecrou mağazalarında işçi kıyımı

Ecrou mağazalarının Antalya şubelerinden birinde çalışmakta olan bir işçi, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıkları hak gasplarına dair ihbarda bulundu.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, Ecrou yöneticileri tarafından mağdur edildiklerini belirten işçi, yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Antalya’daki Ecrou mağazalarından birinde tam zamanlı olarak çalışıyorum, bizde hem yarı zamanlı hem de tam zamanlı çalışma uygulaması mevcut. 2 gün önce emrivaki bir şekilde 1 Aralık tarihinde yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımızın işten çıkarılacağını, biz tam zamanlı çalışanlarınsa yarı zamanlıya çekileceğini öğrendik. Türkiye’deki tüm şubelerde benzer bir süreç başlattıkları kulağımıza geldi. Yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımız tek tek kovuldular. Biz tam zamanlı çalışanlara zaten asgari ücret yetmiyordu, şimdi onun yarısını almak zorunda bırakıldık. Alacağımız maaş kiramızı bile karşılamıyor. Gerekçe olarak küçülmeye gidileceği söylendi ama mağazaların ne kadar ciro yaptığını bizzat bizler görüyoruz, küçülmenin doğru olmadığını görebiliyoruz. Az kişiyle çok iş yapmak için bu uygulamayı yaptıklarını düşünüyoruz. Nasıl geçineceğimizi bilemez haldeyiz.”

Sürecin takipçisi olacağını bildiren, Patronların Ensesindeyiz, Ecrou patronlarını şöyle uyardı: