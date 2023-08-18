ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunu söyledi. Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.

Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğine işaret eden Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer'deki 'askeri cuntanın' uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu.

Musah, ECOWAS'tan bir heyetin yarın Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala "barışçıl yollarla çözmeye" hazır olduklarını ancak bunun "karşılıklı" olması gerektiğini ifade etti. (AA)