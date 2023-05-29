The Economist'ten 'seçim' yorumu: Türkiye demokrasisini ve ekonomisini onarma şansını kaybetti

İngiliz The Economist dergisinde, Türkiye'de dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun sonuçları değerlendirildi.

Türkiye'de muhalefetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için tarihin en büyük fırsatını yakaladığı belirtilen değerlendirmede, Erdoğan'ın eski seçimlerdeki benzer taktiklerini kullanarak son seçimlerde de galip geldiği ifade edildi.

'Erdoğan sağlığı el verirse 2030'lara kadar iktidarda kalabilir'

"Türkiye'nin demokrasisini ve ekonomisini onarma şansının kaybedildiği" belirtilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Erdoğan bunun kendisinin son dönemi olacağını söyledi, ancak bu doğru olmayabilir. Erdoğan'ın 2017'de anayasada gerçekleştirdiği değişiklik, meclisin bir cumhurbaşkanının dönemi sona ermeden erken seçim çağrısı yapması durumunda üçüncü dönemde de göreve gelebilmesini sağlıyor. Erdoğan'ın koalisyonunun mecliste 600 koltuğun 323'üne sahip olduğunu düşünürsek, bu kolayca gerçekleşebilir. 69 yaşındaki Erdoğan, sağlığının el vermesi durumunda 2030'lara kadar iktidarda kalabilir."

The Economist editörlerinden Adam Roberts ise seçimlere ilişkin yorumunda şöyle dedi:

"Buradan ne çıkarılabilir? Birkaç hafta önce, Erdoğan'ın yenilgisinin, dünyanın diğer tek adam yöneticilerine bir mesaj göndereceğini söylemiştik. Ne yazık ki, Erdoğan'ın zaferi de bir mesaj veriyor. Örneğin, Hindistan'da Narendra Modi, gelecek yıl üçüncü genel seçimiyle karşı karşıya olacak. Tahmin ediyorum ki, kendisi Türkiye'den gelen haberlere sevinmiştir. Benzer şekilde, bugün dünyada iktidarda olan tüm kadınlardan daha uzun süre görevde kalmış olan Bangladeş'in demir leydisi Şeyh Hasina 2024 başlarında seçime girecek. Her ikisinin de seçimlerin ardından hükümette kalacağından endişe ediyorum."