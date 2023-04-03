The Economist: Guam ABD'nin bir sonraki savaşının başlayacağı yer olabilir

Pasifik'te küçük bir ABD bölgesi olan Guam'ın, özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki gerilimler tırmanırken, ABD için stratejik önemi giderek artıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin ve Tayvan gibi potansiyel çatışma noktalara olan yakınlığı, Guam'ı savaş durumunda ABD için kritik bir askeri hazırlık alanı haline getiriyor.

Yaklaşık 170 bin kişiye ev sahipliği yapan turistik ada Guam, 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan bu yana ABD kontrolünde. An itibariyle yaklaşık 7 bin ABD askerini barındıran Andersen Hava Üssü ve Guam Deniz Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Guam son yıllarda, ABD'nin jeopolitik emelleri için daha önemli hale geldi.

ABD Guam'daki askeri varlığını daha da güçlendirmek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda binlerce ABD askeri Japonya'nın Okinawa kentinden adaya yeniden yerleştirilmeye hazırlanıyor. Bu hareket Guam'daki ABD askeri personelinin toplam sayısını yaklaşık yüzde 50 artıracak.

ABD emperyalizmi, Asya-Pasifik bölgesine odaklanmaya devam ettikçe ve ABD'yle KDHC ve Çin arasındaki gerilim arttıkça, Guam'ın stratejik öneminin artması bekleniyor. Adanın Amerika'nın askeri duruşundaki rolü, bölgedeki olası herhangi bir çatışmanın sonucunu pekâlâ belirleyebilir.

The Economist'ten Guam eleştirisi: 'Yeterince savunulmuyor'

The Economist dergisinden yayımlanan ABD-Çin gerilimine odaklanan makalede, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki sömürgesi 'özerk' Guam'ın olası bir Tayvan krizinde çatışmaların merkezi konumunda olabileceği yorumunda bulunuldu.

"ABD'nin Pasifik'teki birçok üssü gibi, Guam da hazcılıkla savaş heyecanı birbirine karışıyor" denilerek, turistik adadaki ABD üslerindeki hareketliliğe dikkat çeken The Economist, Guam'ın aynı zamanda "Çin ile gelecekteki bir ABD savaşının başlayabileceği yer" olduğunu ileri sürdü.

Makalede, "Tayvan üzerindeki gerilim kötüleştikçe, savaş oyunları genellikle Çin'in Guam'a erken ve sürekli füze saldırılarını, belki de nükleer silahların kullanıldığı merkez olabileceği" ifade ediliyor.

'Guam'ın savunmasızlığı, Washington'da geç de olsa dikkat çekiyor'

Savaş çığırtkanlığı yapan The Economist, Guam'ın ABD açısından hayati bir merkez olduğunu iddia ederek, adanın "çok zayıf bir şekilde savunulması" sebebiyle ABD'yi eleştiriyor. Adada konuşlanmış bulunan ABD'nin Andersen Hava Üssü'nün yeterince savunulmadığı belirtilen makalede, "Komutanlar sürpriz bir Çin saldırısından çok istilacı bir tür olan kahverengi ağaç yılanı konusunda endişeli görünüyor" yorumunda bulunuldu.

Çin'in Guam'ı ABD'yle olası bir savaş halinde askeri bir hedef olarak gördüğünü, hatta Çin yapımı DF-26 füzesinin "Guam katili" olarak anıldığını hatırlatan The Economist, "Guam'ın savunmasızlığı, Washington'da geç de olsa dikkat çekiyor. Bunun en önemli nedeni, Hawaii'deki Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (INDOPACOM) Çin'le gelecekteki herhangi bir savaştan sorumlu birbirini izleyen başkanlarının daha iyi koruma için yalvarıp durması değil. Sonunda bir plan ortaya çıkıyor" denilerek, ABD'nin adayı savunmak için 2024'te bütçe ayırmayı planladığı aktarıldı.

The Economist, ABD'nin Guam'ı savunma planının yeni sorular doğurduğunu belirterek, söz konusu yeni füze teknolojilerinin halen geliştirme aşamasında olduğu, bölgede yeterli bir koordinasyonun sağlanamadığı, ABD Kongresi'ndeki kutuplaşma sebebiyle de savunma bütçesinin geçemeyebileceği uyarısında bulundu.