Ece Üner: Çığlık başka birinin

Kanal D'de yayınlanacak programının fragmanında annesi gözü önünde öldürülen Emine Bulut’un kızının sesinin kullanıldığı iddia edilmesi tepkilere yol açan Ece Üner, söz konusu sesin kocası tarafından sokak ortasında öldürülen Yemen Akoda’nın kızına ait olduğunu söyledi.

Program fragmanında Üner, “Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi” dedikten sonra sesi titreyerek “Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı” ifadesini kullanıyor, daha sonra ise çığlık sesi duyuluyor.

Ece Üner, çocuk için travmayı yeniden üretmekle, şiddeti 'estetikleştirmekle' ve katledilen Bulut’un kızının sesini reklam olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Fragmandaki seslerin, Akoda’nın kızına ait olduğunu söyleyen Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim.” dedi.

Üner tepki çeken reklamı savunduğu sosyal medya paylaşımında "Utanan olur mu? Bilmem.. Vicdanımın şahitliğini herkesin hakkımda söylediklerine yeğlerim.." dedi.

38 yaşındaki Emine Bulut, 18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

24 Haziran’da Aksaray’da Yemen Akoda, eşi Eşref Akoda tarafından sokak ortasında tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü. Eşref Akoda, bölgeye giden polis ekipleriyle girdiği çatışmadan ölü olarak çıkmıştı.