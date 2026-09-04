Ece Güner, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığından istifa etti

Ahbap soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbep Derneği hakkında başlatılan soruşturmada 16 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Güner, İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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Bugün (4 Eylül) X‘ten yazılı bir açıklama yayınlayan Güner şunları söyledi:

Yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden dersler çıkardım evet ama kesinlikle suç işlemedim. Devletimize 10 milyon dolara yakın vergi ödedim. Türkiye’nin en büyük uluslararası hukuk bürolarından birini kapatma noktasına getirdim, cezaevine bile girdim. Hem sağlık sorunlarım hem yaşadığım bu son süreç beni çok yordu.

Ve şu aşamada siyaseti bırakma kararı aldım. İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki görevlerimden affımı istiyorum.”