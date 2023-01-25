Ebubekir Şahin üçüncü kez RTÜK Başkanı seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.

Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yeni dönemde ilk olarak Mart'ta 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.