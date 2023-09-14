Ebrar Karakurt’un adının Balıkesir'de bir caddeye verilmesi önerisi reddedildi

CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula'nın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt'un isminin Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki bir caddeye verilmesi önerisi, AKP, CHP, MHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Evrensel'in haberine göre; Susurluk Belediyesi İmar Komisyonu, 11 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, Karakurt isminin 'yeni açılacak' bir cadde veya sokağa verilmesi önerisi 'isim değişikliği' olarak değerlendirildi.

İmar Komisyonu’nda reddedilen Ebrar Karakurt önergesi 13 Eylül’de Susurluk Belediye Meclis’inin Eylül ayı 2. oturumunda görüşüldü. İmar Komisyonu’nun çarpıtılarak değerlendirdiği rapor, CHP’li Meclis üyesi Kula’nın aleyhte oyuna karşılık, diğer meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Önergenin sahibi Kula, “Kendileri gibi giyinmeyen, kendileri gibi düşünmeyen, kendilerinin siyasi partisine oy vermeye zorlayan bir kitle var. O kitlenin baskısına bu komisyon ne yazık ki bu rapora oy vererek teslim olmuştur. Ben Belediye Meclis üyelerimizin bunlara teslim olmayacağına inanmak istiyorum” diye konuştu.