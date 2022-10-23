Ebeveynlerin yüzde 94'ü okul masraflarını karşılamakta zorlanıyor

Ebeveynlerin okul masraflarında en çok nerelerde zorlandıklarını, süreci nasıl yönettiklerini araştıran IPSOS Araştırma tarafından 15 Eylül-15 Ekim arası yürütülen çalışmada, okula giden çocuğu olan toplam 568 ebeveynin yanıtları ele alındı.

Araştırmaya göre; ebeveynlerin yüzde 81’inin okul harcamaları için bazı harcama kalemlerini kıstığı belirtilerek, özellikle sosyal hayata yönelik kalemlerde tasarrufa gittiği görüldü. Dışarıda yemek yemek, dışarıdan yemek ısmarlamak ya da sinema ve tiyatro gibi aktivitelerin daha az yapılmaya başlandığı aktarılırken, söz konusu gider kalemlerinin dışında ek olarak giyim harcamalarında da kısıtlamaya gidildiği aktarıldı.

Okul masrafları karşısında zorlanmayanların oranı yüzde 6

Dünya'nın haberine göre; çocuğu okula giden ebeveynlerin yüzde 70’i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak şekilde arttığını, yüzde 24’ü de biraz zorlayacak şekilde arttığını söyledi. Toplamda hemen hemen tüm ebeveynlerin bu seneki okul masrafları karşısında oldukça zorlandığı görülürken, okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynleri oranı ise sadece yüzde 6 oldu.

Okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynlerin yüzde 67’si okul ile ilgili harcamaları da kıstığını belirtti. Okul masraflarını kısmak için ebeveynlerin yüzde 37’sinin kırtasiye giderlerini kısmaya çalıştığı ya da geçen seneden kalan kırtasiye malzemelerini kullandığı, yüzde 36’sının ise bir önceki senenin okul kıyafetlerini kullandığı aktarıldı.

'Her dört ebeveynden biri evden yemek koyuyor'

Okulda yapılan yemek harcamalarını kısmak için de her 4 ebeveynden biri evden sandviç ya da yemek yapıp çocuklarının yanına verdiğini belirtti. Ebeveynlerin yüzde 85’i kırtasiye alışverişi yaparken, yapılan diğer önemli harcama kalemleri ise okul kıyafeti, ayakkabı ve kitap olarak sıralandı.

'Isınma masrafı ile bütçe yönetimi daha da zorlaşacak'

Ipsos Türkiye Başkanı Sidar Gedik verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sonbahar itibariyle aile bütçelerinde yaz aylarında söz konusu olmayan iki önemli harcama kalemi ekleniyor, okul masrafları ve ısınma faturaları. Var olan yükün üstüne okul masraflarının eklenmesi hemen hemen tüm aileleri olumsuz etkiliyor" dedi.

Gedik sözlerine şöyle devam etti:

"Neredeyse tüm veliler okul masraflarındaki artış nedeni ile az ya da çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Her on veliden yedisi ise çok zorlandığını belirtiyor. Doğal olarak yine buna çok yakın bir oranda bir grup veli bazı eğitim malzemelerinden/ ihtiyaçlarından fedakârlık yapma yoluna gidiyor, mesela eski kırtasiye ürünlerini, okul kıyafetlerini bu yıl da kullanmak gibi. Bu önlemlerin tek başına yeterli olduğunu söylemek zor.

Çünkü her on veliden sekizi ise okul masraflarına kaynak ayırabilmek için başka kalemlerde de kısıntı yaptığını söylüyor, kısıntı yapılan başlıklar bizim daha önceki araştırmalarımızdaki tespitlerimiz ile paralel; dışarıda yeme-içme, eğlence, giyim gibi ertelenebilir harcamalar. Havaların soğuması ve ısınma masrafının da eklenmesi ile aile bütçesinin yönetimi daha da zorlaşacak. Uygulama detaylarının açıklanması beklenen ısınma desteği birçok aile için önemli rol oynayacak, özellikle de çocuk okutan aileler için."