E-Fatura'da yeni dönem: 1 Temmuz'da zorunlu olacak

E-Fatura zorunluluğunun kapsamı 1 Temmuz itibarı ile genişletilecek. Çok sayıda sektör uygulamaya dahil olacak

TRT'nin haberine göre, 2022 yılında 3 milyon lira üzerinde brüt hasılatı olan mükellefler uygulamaya geçecek. Çok sayıda sektör yeni uygulamaya dahil olacak.

İnternet üzerinden satış yapan mükellefler 500 bin lira üzeri brüt hasılat yapmaları durumunda bu zorunluluk kapsamına girecek. Gayrimenkul ve araç kiralama sektörleri için de aynı düzenleme geçerli olacak.

Kağıt fatura düzenleyenlere en az 2 bin 200 lira ceza kesilecek Faturanın kağıt olarak düzenlenmesi durumunda her belge için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere usulsüzlük cezası kesilecek.

Uygulamanın ikinci aşaması da 2024 yılında devreye alınacak. e-Defter uygulamasına geçilecek.