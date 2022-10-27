e-Devlet'ten ikametgah bildiriminde bulunmayanlara 2 bin 673 lira ceza

E-Devlet üzerinden yeni hizmetlerin duyurulmasıyla birlikte yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-Devlet'ten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor.

Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere idari para cezası uygulanıyor.

e-Devlet üzerinden adres değişikliği detayları şu şekilde:

Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden gerçekleştirilebilir.

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.

5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128 lira, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673 lira idari para cezası uygulanıyor.