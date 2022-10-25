CHP'li vekilden çağrı: e-Devlet'ten herkes kontrol etsin

CHP’li vekil Özgür Karabat sosyal medya hesabından, evde yabancı birinin kayıtlı görünüp görünmediğinin nasıl kontrol edileceğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabat, "Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum, 2017’den bu yana yazlık konut sayısı açıklanmıyor. Peki vatandaşın yazlığında veya ikinci evinde kim kayıtlı? AKP bunu istemese de bunu görmenin dijital kurnazlığı var. Buyurun izleyelim ” dedi.