DW'den emek düşmanı video: 'Maaşınıza zam isterken çok yüksekten uçmayın'

DW Türkçe'nin bugün yayınladığı "Maaşına zam isterken nelere dikkat etmelisin?" başlıklı videoda emekçilere sözde "zam isteme tavsiyeleri" verildi. Video açıklamasında, "Maaşına zam istiyorsun ancak bu bir türlü gerçekleşmiyor mu? O zaman doğru şekilde istemeye ne dersin? Maaş görüşmeleri genelde gergin geçer, ancak hak ettiğin artışı alabilmen için iyi bir müzakereci olman gerekebilir. Senin için maaş görüşmelerinde kaçınman gereken hataları derledik" denilerek, işçilere nasıl patronun "suyuna gidileceği" anlatılıyor.

Söz konusu videoda, "maaşınıza zam isterken çok yüksekten uçmayın", "ültimatom vermeyin", "pahalılıktan şikâyet etmeyin", "en fazla yüzde 15 zamma razı olun" denilerek emekçilere patron dostu olmaları salık veriliyor. "Yanlış zamanda patrona gitmeyin" telkininde de bulunulan videoda, emekçilerin yaşam pahalılığını anlatırken kullandıkları argümanlar da "şımarıkça ifadeler" olarak niteleniyor.

Avrupa'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı...

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Avrupa'da da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla, maaşlara zam oranı arasında büyük bir makas oluşmaya başladı. Emekçilerse hayat pahalılığı kıskacında emeklerinin karşılığını talep ediyor.

Avrupa genelinde geçim sıkıntısı işçiler tarafından protesto edilirken, grev gibi anayasal haklar da kullanılmaya başlandı.

DW'nin yayınladığı söz konusu video şöyle: