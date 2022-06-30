DW Türkçe ve Amerikanın Sesi sitelerine erişim engeli getirildi

Almanya merkezli DW Türkçe ile ABD merkezli Amerikanın Sesi'nin web sitelerine erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararları RTÜK'ün talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. RTÜK, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle sitelerin erişime engellenmesini istemişti.

Erişim engeli kararının ardından Amerikanın Sesi, "İnternet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Voice of America'yla (VOA) anlaşmaları da olan "Psiphon" ve "nthLink" program ve uygulamalarını kullanarak sansür ve engellemeleri aşıp internette istediğiniz içeriğe erişebilirsiniz" açıklamasında bulundu.