Düzceli yurttaş: 23 yıl önceki manzarayı yaşıyoruz

Düzce'de bugün saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yurttaşlar sokağa döküldü.

Depremden etkilenen Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nden bir yurttaş depremi 12 Kasım 1999’da yaşanan depremden daha şiddetli hissettiğini söyledi.

ANKA'nın haberine göre ateş yakarak dışarıda bekleyen Düzceli yurttaş şunları dile getirdi:

“Komşularımızın yanına geldik ateş yakmışlar. Hiç kimse evde oturamıyor. Komşuları bir dolaşalım dedik. 23 yıl önceki manzarayı aynen yaşıyoruz. 23 yıl önceki depremden daha şiddetli geldi bana. Çok sarsılma oldu. Ufak tefek yıkımlar oldu şu anda ama. Can kaybımız yok önemli olan o zaten.”