Düzce'den sonra Sakarya'da da eğitime ara verildi

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası Sakarya'da da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Haber Merkezi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Düzce'de de eğitime 1 gün ara verilmişti. 