Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Düzce'de de eğitime 1 gün ara verilmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Düzce'den sonra Sakarya'da da eğitime ara verildi
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası Sakarya'da da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Haber Merkezi
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Düzce'de de eğitime 1 gün ara verilmişti.