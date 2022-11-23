Düzce'deki depremde caminin minberi yıkıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde de hasar gören Cedidiye Camisi'nin minberi, bugün yaşanan depremde yıkıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte bazı yapılara verdiği hasar günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Kent merkezinde bulunan ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hasar gören caminin minberi, gece 04.08 sularında yaşanan sarsıntının ardından yıkıldı.

Mermerden inşa edilmiş yapının, depremin şiddetiyle parçalara ayrılarak etrafa yayıldığı görüldü.

AA'ya konuşan cami derneği başkanı ve emekli imamı Osman Akyüz "Yapılanların güzel faydaları oldu ama yıkılacak olan yıkılıyor" dedi.