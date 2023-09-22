Düzce'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü

Düzce'nin merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502. sokakta akşam saatlerinde kadın cinayeti meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, A.G., kendisini aldatmakla suçladığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., Adilova’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu.

Adilova’nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. A.G.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.