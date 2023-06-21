Düzce'de iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki aileden toplam 6 kişi taş, sopa ve bıçak darbeleri ile yaralandı.

Olaya polis tarafından müdahale edilirken, yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kavgaya karışanları ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü. (AA)