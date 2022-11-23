Düzce'de evlerine giremeyen yurttaşlar yağmur nedeniyle spor salonlarına taşınıyor

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan yurttaşlar, gün boyu park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Korktukları için evlerine giremeyen yurttaşlar, akşam yağmurun başlamasıyla otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı okullar ile Gençlik Merkezleri'nin spor salonlarına taşınıyor.

Salonlara götürülen vatandaşlar, geceyi burada geçirecek.

Yurttaşların her türlü ihtiyacının Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca karşılanacağı bildirildi. (AA)