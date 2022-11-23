Düzce'de depremin ardından kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların, Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.