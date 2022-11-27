Düzce’de deprem

Düzce’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, Düzce’de 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Çilimli ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 17,,8 km olarak  ölçüldü.

Haber

Düzce'de 800'ün üzerinde depremzede çadırda kalıyor