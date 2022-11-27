Kandilli Rasathanesi, Düzce’de 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Çilimli ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 17,,8 km olarak ölçüldü.
soL - Ankara
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Düzce’de deprem
Düzce’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Düzce’de 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Çilimli ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 17,,8 km olarak ölçüldü.