Düzce'de 800'ün üzerinde depremzede çadırda kalıyor

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde evi hasar gören ve konutlarına girmeye korkan 800'ün üzerinde kişi afetin dördüncü gününde AFAD çadırlarında konaklamaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, depremde ilçelerinde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Demircan, "İlçemizde kurulan 243 çadırda 800'ün üzerinde vatandaşımız kalıyor. Depremi yaşamayan 22 yaş grubu gençlerin evlerine girmemeleri doğal. Onlar da psikodesteklerle yavaş yavaş alışıyorlar" ifadesini kullandı.

Öte yandan ağır hasar gören binaların yıkılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. (AA)