Düzce'nin Elmacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 11.01'de meydana gelen depremin derinliğinin 5,1 km olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL- Kahramanmaraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Düzce'nin Elmacık ilçesinde 3,6 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Düzce'nin Elmacık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 11.01'de meydana gelen depremin derinliğinin 5,1 km olduğunu açıkladı.