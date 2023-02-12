ABD'li deprem bilimciden AA'ya tepki: Sözlerimin yanlış kullanılması dehşet verici

New York'taki Cornell Üniversitesi Jeoloji bölümünden deprem bilimci Dr. Judith Hubbard, Anadolu Ajansı’nın çok sayıda uzmanın Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmesinden kesitler içeren görselini Twitter hesabından paylaşarak sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

Hazırlanan görselde depremlerle ilgili değerlendirmesi “Bu depremin olağan dışı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 7.8 ölçeğinde bir büyüklük, bu fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerin hepsinden daha büyüktür” ifadeleriyle aktarılan Hubbard, tepkisinde şunları yazdı:

“Bir deprem bilimcisi olarak insanların söylediklerimi yanlış anlamasına alışkınım; daha iyisini yapmak benim sorumluluğum.

Ancak bir hükümetin yanıltıcı bir anlatıyı desteklemek için sözlerimi yanlış kullanması yeni ve dehşet verici.

Deprem kaçınılmazdı, felaketin ölçeği (kaçınılmaz) değildi.”