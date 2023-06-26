Düzce'de 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Düzce'de cezaevindeki 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çilimli ilçesindeki Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle idareye başvuran mahkumlardan 15'i kontrollerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, cezaevinden gelen ihbar üzerine 15 tutuklunun hastanede gözetim altına alındığını söyledi. Atay, "Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen mahkumların tedavisi sürüyor. Tutuklulardan hiçbirinin durumu ciddi değil" ifadelerini kullandı. (AA)