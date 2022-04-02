Düzce Valiliği: Tünelin yarın öğle saatlerinde yeniden açılması bekleniyor

Düzce Valiliği, heyelan sebebiyle her iki yönde de trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nin yarın öğle saatlerinde yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

Düzce Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle, trafik Ankara istikametinde Kaynaşlı'dan, İstanbul istikametinde Abant'tan D-100'e aktarılacaktır. Ekipler yol açma çalışmalara başlamışlardır. Yolun yarın öğle saatlerinde trafiğe açılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından Ankara yönünde 3, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.